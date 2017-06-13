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COMODO Internet Security 10.0.1.6246

COMODO Internet Security 10.0.1.6246 13.06.17

Вышла новая версия бесплатного антивируса COMODO Internet Security.

В этой версии:

  • Значительно повышена скорость копирования файлов по сети;
  • Добавлена поддержка интерпретатора AutoIT эвристическим анализом командной строки;
  • В будущем, установщик всегда будет устанавливать крайнюю версию программы;
  • Исправлена проблема, при которой зависала операционная система Windows 10, из-за анализа фаерволом файлов, передающихся по сети;
  • Исправлены проблемы с интерфейсом программы на компьютерах с двойной графикой;
  • Улучшена совместимость с операционной системой Windows XP;
  • Исправлена ошибка, при которой нельзя было использовать функцию «Безопасный шоппинг»в браузере Comodo Dragon;
  • Исправлены ошибки вида «Error in checking url, hr = 0x8007139f».

COMODO Internet Security — это чуть ли не единственный бесплатный полнофункциональный пакет антивирусных программ. Не смотря на полную бесплатность, программа предоставляет полный функционал, схожий с платными аналогами конкурентов, а, в некоторых случаях, даже превосходит (речь о мощной системе настроек). В состав программы входит антивирус, фаервол, проактивная защита, песочница и рейтинг файлов, что в купе позволяет уберечься от вирусов, хакерских атак, троянов, шпионов, руткитов и даже еще неведомых угроз. Также в состав программы включен веб-браузер COMODO Dragon (браузер на основе Chromium с повышенной безопасностью и приватностью). COMODO Internet Security включает множество самых разнообразных режимов работы, массу всевозможных настроек и при этом вполне понятен и удобен. Программа считается весьма достойным решением для защиты компьютера и, по мнению пользователей и экспертов, не уступает платным антивирусным решениям.

Важно отметить очень мощную систему настроек всех компонентов программы, благодаря которой можно очень тонко настроить поведение всех компонентов. Конечно, в полной мере этим преимуществом смогут воспользоваться только опытные пользователи. Новички могут пользоваться предустановленными правилами.

Кроме полной версии, отдельно, распространяются антивирус (COMODO Antivirus) и фаервол (COMODO Firewall), однако размер их дистрибутивов полностью идентичен размеру полного пакета. Пользователю нуждающемуся только в антивирусе или фаерволе требуется просто отключить ненужные компоненты в ходе установки программы.

| Скачать COMODO Internet Security (70.9 Мб, Бесплатно)


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