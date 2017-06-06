Google Chrome 59

Вышло обновление стабильной версия браузера Google Chrome.



Заметным улучшением новой версии является переработанные оформление и структура интерфейса экрана настроек браузера. Кроме этого, в новой версии предприняты внутренние улучшения, а также исправлено 30 проблем в безопасности браузера.



Google Chrome — это быстрый, легкий и настраиваемый браузер от компании Google. Google Chrome в кратчайшие сроки завоевал огромную аудиторию пользователей и на данный момент является самым популярным веб-браузером, обогнавшим по популярности Firefox и Opera.



Как и прочие продукты этого интернет-гиганта, Google Chrome ориентирован на простоту и удобство, что выражается в очень удобном и доступном интерфейсе. При всей своей простоте и доступности программе не приходиться жертвовать функциональностью — Хром включает все необходимые функции и даже чуть больше за счет применения дополнительных модулей. Помимо простоты и функциональности, Google Chrome может похвастаться высокими показателями при обработке веб-страниц с самым разнообразным содержанием, а результаты многих популярных тестов ставят программу на верхние строчки рейтингов.



В общем и целом, Google Chrome отлично подойдет как опытным пользователям, нуждающимся в быстром и функциональном браузере, так и новичкам, которые обязательно оценят простоту и удобство.



| Скачать Google Chrome для Windows (32 бит) (39.4 Мб, Бесплатно)

| Скачать Google Chrome для Windows (64 бит) (874 Кб, Бесплатно)

| Скачать Google Chrome для GNU/Linux (29 Мб, Бесплатно)







