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qBittorrent 3.3.13

qBittorrent 3.3.13 06.06.17

Вышло обновление популярного торрент-клиента qBittorrent.

Это обновление, почти полностью, посвящено устранению различных ошибок в работе программы.

qBittorrent — это полнофункциональный клиент P2P-сети BitTorrent. У этого торрент-клиента есть 2 значительных плюса: мультиплатформенность (есть версии для GNU/Linux и FreeBSD) и открытые исходные коды. Последнее особенно актуально, потому как программа с открытым исходным кодом не содержит и не будет содержать дополнительного, рекламного контента, который в большом количестве встраивают в свои дистрибутивы разработчики многих торрент-клиентов. Поддержка же GNU/Linux тоже нечастое явление среди программ данного толка и это дает qBittorrent еще один значительный плюс.

В функциональном плане, это современный и полнофункциональный клиент, в котором есть все что нужно для удобной загрузки/отдачи файлов и полного контроля за раздачами. qBittorrent имеет удобный и понятный интерфейс, содержит функции поиска по популярным сайтам с коллекциями torrent-файлов, поддерживает все популярные технологии и расширения протокола, поддерживает удаленное управление через веб-интерфейс, включает функции продвинутого управления задачами, имеет удобный мастер создания torrent-файлов, умеет контролировать трафик и многое другое. В общем, все как положено у хороших программ.

| Скачать qBittorrent для Windows (11.3 Мб, Бесплатно/GPL)
| Скачать qBittorrent для GNU/Linux (12 Мб, Бесплатно/GPL)


qBittorrent qBittorrent


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