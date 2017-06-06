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Emsisoft Internet Security 2017.5

Emsisoft Internet Security 2017.5 06.06.17

Выпущены новые версии антивирусов Emsisoft Internet Security и Emsisoft Anti-Malware.

Это обновление включает следующие изменения:

  • Компонент против программ-вымогателей добавлен в раздел «Безопасность» главного окна программы;
  • В сканер добавлена настройка для сканирования файлов в письмах (вложений);
  • Сокращено количество ложных срабатываний;
  • Улучшена возможность загружать вложения при обращении в службу поддержки;
  • Улучшено позиционирование главного окна программы , при открытии программы за пределами видимой области экрана;
  • Добавлено дополнительное предупреждение при удалении или перемещении обнаружений сканера, которые находятся внутри архивов;
  • Теперь в программе более понятные имена папок на настроек экспорта и сканирования;
  • Улучшено обнаружение USB, которые не запускают запланированное сканирование на некоторых компьютеров;
  • Улучшена обработка параметров командной строки установщика;
  • Исправлено несколько ошибок.

Emsisoft Internet Security — это антивирусное решение, способное защитить от широкого спектра угроз. Программа стремительно набирает популярность и, в последнее время, все чаще получает награды уважаемых экспертов, а также признание рядовых пользователей. В некоторых тестированиях, программе удается достичь фантастических результатов, что благотворно сказывается на дальнейшей популяризации этого продукта.

Emsisoft Internet Security способна как сканировать систему на наличие вирусов, так и защищать, самостоятельно проверяя все что только возможно в реальном времени. Включает полный спектр механизмов защиты от полного спектра угроз. Также необходимо упомянуть тот факт, что Emsisoft Anti-Malware включает целых 2 ядра сканирования (собственное и от BitDefender), что оставляет вирусам еще меньше шансов на успех.

Существует 2-е версии: Emsisoft Anti-Malware включает функции антивирусной защиты, веб-защиту и контроль программ, а версия Emsisoft Internet Security включает еще и функции фаервола (используется механизм от Online Armor). Программа частично платная. 30-ти дневная пробная версия включает полный функционал, а по истечении тестового периода превращается в бесплатную версию, которая умеет сканировать компьютер и лечить обнаруженные вирусы. Ее можно расширить, купив лицензию, и тогда она будет включать функции защиты в реальном времени, веб-защиту и контроль программ.

| Скачать Emsisoft Anti-Malware (229 Мб, Бесплатно)
| Скачать Emsisoft Internet Security (229 Мб, Бесплатно)


Emsisoft Anti-Malware Emsisoft Anti-Malware Emsisoft Anti-Malware Emsisoft Anti-Malware Emsisoft Anti-Malware


Комментарии 3

Almit
Комментариев: 322 		07/06/17 в 01:03
Вроде ещё добавили антишифровальщик.


Webmaster
Комментариев: 403 		07/06/17 в 02:56
Almit, в официальном списке изменений не было никаких упоминаний об этом.


Almit
Комментариев: 322 		07/06/17 в 07:11
Webmaster
Я на comss видел инфу, эту функцию внедрили вроде после массового заражения компов по миру шифровальшиком “WannaCry”.



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