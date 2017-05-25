K-Lite Codec Pack 13.2.0

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Для версии Basic:

- Обновлен LAV Filters до версии 0.69-79-gcdc55;

- Обновлен Codec Tweak Tool до версии 6.1.9.

Для версий Standard, Full и Mega:

- Обновлен видеоплеер Media Player Classic до версии 1.7.11.24;

- Обновлен LAV Filters до версии 0.69-79-gcdc55;

- Обновлен MadVR до версии 0.91.10;

- Обновлен Codec Tweak Tool до версии 6.1.9.