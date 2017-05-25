HWiNFO 5.52

Вышла новая версия программы HWiNFO.



Новое в этой версии:



Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA TITAN Xp;

Расширен мониторинг датчиков некоторых материнских плат ASRock B350;

Расширен мониторинг датчиков ASUS PRIME A320M-K и PRIME X370-A.;

Расширен мониторинг датчиков EVGA X99 Micro;

Расширен мониторинг датчиков Intel NUC;

Расширена нумерация USB-хабов;

Расширен мониторинг датчиков ASUS ROG STRIX X370-F и ROG STRIX B350-F;

Добавлены кодовых названий Intel Cannonlake PCH и Lewisburg SKU;

Добавлен новый столбец с данными датчиков для отображения времени профилирования;

Добавлена поддержка статистики ATA-устройств;

Исправлен сбой на некоторых компьютерах с неправильными датами драйверов;

Исправлены проблемы мониторинга датчиков материнских плат MSI X370/B350;

Исправлен мониторинг напряжения VDD/NB на Richtek RT8894A/ASP1106;

Исправлено зависание из-за некоторых вторых GPU от NVIDIA;

Исправлена проблема с отчетностью о Trfc на Ryzen, если DIMM0 не заполняется.

HWiNFO - это бесплатная программа предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих из которых он состоит. HWiNFO поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно иметь дело. В отличии от некоторых других программа подобного толка, HWiNFO дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом и драйверами. Программа регулярно обновляется добавляя поддержку новейшего железа.



В HWiNFO есть модуль показывающий текущее состояние основных компонентов компьютера. Информация получаемая с внутренних сенсоров обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основной программы и может служить для мониторинга состояния системы.



HWiNFO, конечно же, значительно уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите AIDA64, но ее функционала вполне достаточно рядовому пользователю, а то что HWiNFO распространяется абсолютно бесплатно окажется еще одним доводом в ее пользу.



| Скачать HWiNFO (32 бит) (2.5 Мб, Бесплатно)

| Скачать HWiNFO (64 бит) (2.6 Мб, Бесплатно)







