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Новости » 

HWiNFO 5.52

HWiNFO 5.52 25.05.17

Вышла новая версия программы HWiNFO.

Новое в этой версии:

  • Добавлена поддержка видеокарт NVIDIA TITAN Xp;
  • Расширен мониторинг датчиков некоторых материнских плат ASRock B350;
  • Расширен мониторинг датчиков ASUS PRIME A320M-K и PRIME X370-A.;
  • Расширен мониторинг датчиков EVGA X99 Micro;
  • Расширен мониторинг датчиков Intel NUC;
  • Расширена нумерация USB-хабов;
  • Расширен мониторинг датчиков ASUS ROG STRIX X370-F и ROG STRIX B350-F;
  • Добавлены кодовых названий Intel Cannonlake PCH и Lewisburg SKU;
  • Добавлен новый столбец с данными датчиков для отображения времени профилирования;
  • Добавлена поддержка статистики ATA-устройств;
  • Исправлен сбой на некоторых компьютерах с неправильными датами драйверов;
  • Исправлены проблемы мониторинга датчиков материнских плат MSI X370/B350;
  • Исправлен мониторинг напряжения VDD/NB на Richtek RT8894A/ASP1106;
  • Исправлено зависание из-за некоторых вторых GPU от NVIDIA;
  • Исправлена проблема с отчетностью о Trfc на Ryzen, если DIMM0 не заполняется.

HWiNFO - это бесплатная программа предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих из которых он состоит. HWiNFO поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно иметь дело. В отличии от некоторых других программа подобного толка, HWiNFO дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом и драйверами. Программа регулярно обновляется добавляя поддержку новейшего железа.

В HWiNFO есть модуль показывающий текущее состояние основных компонентов компьютера. Информация получаемая с внутренних сенсоров обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основной программы и может служить для мониторинга состояния системы.

HWiNFO, конечно же, значительно уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите AIDA64, но ее функционала вполне достаточно рядовому пользователю, а то что HWiNFO распространяется абсолютно бесплатно окажется еще одним доводом в ее пользу.

| Скачать HWiNFO (32 бит) (2.5 Мб, Бесплатно)
| Скачать HWiNFO (64 бит) (2.6 Мб, Бесплатно)


HWiNFO HWiNFO HWiNFO


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