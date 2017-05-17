BurnAware 10.3

Вышла новая версия BurnAware — популярной программы для записи дисков.



В этой версии:



Добавлен новый файл для создания загрузочного диска (Dos622.img);

Реализован новый метод сортировки файлов;

Обновлен движок чтения дисков в функциях «Копировать в ISO» и «Копировать диск»;

Улучшена функция «Серия дисков» и инициализация интерфейса ASPI;

Улучшен интерфейс при работе на экранах со стандартным DPI;

Обновлены иконки и локализации;

Исправлена проблема с чтением данных с загрузочных дисков;

Исправлена ошибка с добавлением в проект больших файлов (более 2 Гб);

Исправлена проблема с длинной файлов при создании Joliet/ISO-проектов;

Предприняты незначительные улучшения и исправлены ошибки.

BurnAware — это программа для записи дисков с очень простым и понятным интерфейсом и набором самых необходимых функций. Поддерживает запись данных, музыки (Audio-CD и MP3) и DVD-видео на CD, DVD и Blu-ray с разными файловыми системами. Поддерживает создание образов (как копии диска, так и из файлов на компьютере), запись образов, создание мультисессионных и загрузочных дисков, стирание информации с перезаписываемых дисков и прочие мелочи.



Скачать BurnAware можно в 3-х версиях. Free — бесплатная версия для домашних пользователей. Premium — платная версия с дополнительной возможностью извлечения трэков из аудиодисков и возможностью извлечения информации с плохо читаемых дисков. Professional — версия для коммерческого использования с возможностью одновременной записи нескольких дисков (при наличии нескольких приводов). Смотрите наглядную таблицу сравнения версий.



| Скачать BurnAware Free (8.6 Мб, Бесплатно)

| Скачать BurnAware Premium (9.8 Мб, Пробная версия)

| Скачать BurnAware Professional (10.1 Мб, Пробная версия)







