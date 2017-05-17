Opera 45.0.2552.812

Вышло обновление для браузера Opera 45.



Это обновление выпущено вслед за совсем недавним крупным обновлением браузера и исправляет несколько ошибок:



Исправлено отображение некоторых элементов обновленного интерфейса на экранах с высоким DPI;

Исправлена проблема с самовольным закреплением Opera на панели задач Windows;

Исправлена проблема с поддержкой глобального меню оболочки Unity в операционной системе Ubuntu;

Исправлена ошибка с обновлением текущей темы оформления при ее выборе через опции настройки стартовой страницы;

Исправлена проблема с MFDemuxer;

Исправлена ошибка с информацией о потере opera_200_percent.pak;

Исправлена проблема с адресами страниц веб-сервисов мессенджеров в соответствующей функции.

Opera — это новый Chromium-браузер от компании Opera Software. Некоторое время назад, Opera отказалась от своего классического браузера и теперь разрабатывает новый браузер на основе проекта Chromium компании Google. Новая Opera имеет полностью новый интерфейс, который стал намного проще. Выглядит и, в основном, функционирует как классический Chromium с набором изменений, типа плашки «Opera» для доступа к меню дополнительных функций. Отличительной особенностью Opera является особенный подход к разработке интерфейсов меню и страниц с которыми взаимодействует пользователь.



В составе браузера есть множество интересных возможностей и ряд уникальных функций: собственный блокировщик рекламы, подключение через бесплатный VPN и технология сбережения электроэнергии — очень неплохой набор оригинальных функций, который может привлечь пользователей.



| Скачать Opera для Windows (32-бит) (37.7 Мб, Бесплатно)

| Скачать Opera для Windows (64-бит) (43.1 Мб, Бесплатно)

| Скачать Opera для GNU/Linux (45 Мб, Бесплатно)







