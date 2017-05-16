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Новости » 

Telegram 1.1

Telegram 1.1 16.05.17

Вышло обновление для Windows-версии мессенджера Telegram.

Теперь Telegram для компьютера тоже поддерживает голосовые звонки. Напомню, что некоторое время назад, в Telegram появились голосовые вызовы. Сначала функция была доступна только версиях приложения для мобильных устройств (Android и iOS). Теперь же звонки доступны и на компьютере. Все пользователи Telegram, независимо от платформы, могут полностью бесплатно перезваниваться между собой.

Другие изменения этой версии:

  • Теперь смайлики и стикеры отображаются на отдельной панели, если размер окна программы больше 1070 пикселей;
  • Для администраторов супергрупп добавлена возможность удобного управления заблокированными пользователями;
  • Теперь администраторы чата могут удалять сообщения участников;
  • Исправлены ошибки.

Telegram - это новая система мгновенного обмена сообщениями с полным набором нужных функций. Программа, в первую очередь, является альтернативой таким системам, как WhatsApp и Viber, а также более традиционным, типа ICQ и различным вариантам реализации Jabber. Telegram - функциональный, мультиплатформенный, защищенный и полностью бесплатный. Важно, что проект открыт для сторонних разработчиков, а это значит, что он перспективный и, как следствие открытости — честный в отношениях с пользователем (отмечу, что открыты клиенты, а серверная часть — проприетарна). Полное отсутствие рекламы и платной подписки — еще один плюс проекта.

Сразу нужно сообщить, что в качестве учетной записи используется номер GSM-телефона, через который и происходит авторизация. Очень хорошо, что клиент для Telegram есть для всех востребованных платформ: Windows, GNU/Linux, Mac OS, мобильные Android/iOS/Windows Phone, а также, что крайне важно, полнофункциональный веб-клиент — все это обеспечивает доступ к чату с любых устройств с максимальным удобством. Вся переписка хранится в облаке, а значит проблемы синхронизации чатов нет.

Поддерживается обычный текстовый чат один-на-один; групповой чат на много-много человек (канал SLO.ru); система каналов; передача документов, графических изображений, аудио и видео файлов, голосовых сообщений. Сам чат простой и удобный, с поддержкой смайликов. В сервисе много внимания уделено безопасности: шифрование всей переписки, защищенный протокол передачи данных, а также функция удаления сообщений после определенного промежутка времени или вручную. Еще там есть много интересных вещей, типа умных ботов, которые дают различную информацию и доступ к сервисам и различные игры.

| Скачать Telegram для Windows (20 Мб, Бесплатно/GPL)
| Скачать Telegram для Windows (Portable-версия) (21 Мб, Бесплатно/GPL)
| Скачать Telegram для всех остальных платформ (20 Мб, Бесплатно/GPL)
| Канал SLO.ru в Telegram


Telegram Telegram Telegram


Комментарии 1

Nobody
Комментариев: 92 		16/05/17 в 22:49
ccleaner новые ещё вышел



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