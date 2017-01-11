Adobe Flash Player 24.0.0.194

Компания Adobe выпустила новую версию Adobe Flash Player.



Это обновление устраняет серьезные ошибки обработки Flash, а также исправляет проблемы в безопасности.



Adobe Flash Player — это плагин для браузеров, необходимый для работы приложений созданных с помощью технологии Flash. Adobe Flash Player используется для воспроизведения видео и аудио материалов, разнообразных интерактивных веб-приложений, игр и подобного медиа-контента, ориентированного на работу в браузере. Например, Флеш Плеер необходим для просмотра видео на YouTube, просмотра видео и прослушивания музыки в ВКонтакте и т. п. Данная технология используется везде и всюду и просто необходимо скачать Adobe Flash Player всякому пользователю.



| Скачать Adobe Flash Player (17 Мб, Бесплатно)







