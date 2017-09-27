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VMWare Workstation
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Все категорииВиртуализация и эмуляция

VMWare Workstation

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Функциональный комплекс для создания виртуальной системы

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VMWare Workstation — это известнейшая система виртуализации. Программа позволяет создавать на обычном компьютере виртуальную систему со собственными ресурсами, на которой можно установить любую операционную систему.

Функциональность программы дает возможность иметь на компьютере виртуальную операционную систему, которая годится для всего и, чаще всего, используется для тестирования. Например, на компьютере с Windows можно установить операционную систему GNU/Linux, которая будет работать одновременно с основной. Разработчики программного обеспечения часто используют VMWare Worksattion для тестирования свох продуктов. Можно найти и более простое применение: создание виртуальной среды для работы с программами, последствия работы которых нежелательны для основной операционной системы. В общем, виртуальная система внутри основной всегда пригодится в очень широком круге задач.

VMWare Workstation является очень серьезным, профессиональным инструментом. При создании виртуальной машины можно уточнить массу опций, что позволит тонко настроить виртуальную систему. Однако можно этого и не делать и воспользоваться типичными настройками — в большинстве случаев это работоспособно.

Систему можно установить в Windows и GNU/Linux. В качестве гостевой операционной системы могут выступать различные версии Windows, большинство дистрибутивов GNU/Linux, а также Solaris и FreeBSD.

Есть 2-е весрии. VMWare Workstation Pro — это полнофункциональная весрия с широким диапазоном настроек. Версия VMWare Workstation Player является сокращенной, но бесплатной версией, в которой сохранена основная функциональность, однако отсутствует ряд удобств и дополнительных функций.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Будет опубликован позже.
Скриншот VMWare Workstation 1 Скриншот VMWare Workstation 2 Скриншот VMWare Workstation 3
ОБНОВЛЕНО: 27.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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