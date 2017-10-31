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Sandboxie
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Все категорииВиртуализация и эмуляция

Sandboxie

5.22

Инструмент для создания изолированной среды для запуска программ

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Sandboxie — это так называемая «песочница», а точнее специальная виртуальная среда, которая полностью изолирована от операционной системы. Программа позволяет создавать защищенную среду, через которую можно запускать любые приложения в режиме полной изоляции от операционной системы и прочих программ. В общем, любая программа, запущенная через Sandboxie никак не повлияет на остальное содержимое компьютера. Все это поможет избежать как просто нежелательных изменений на компьютере после работы программ, так и заражения системы вредоносным кодом.

Помимо прочего, в программе отдельным пунктом предусмотрен запуск веб-браузера и почтового клиента в изолированном режиме. Веб-браузер запущенный через Sandboxie не пропустит вредоносный код, который может содержаться на некоторых сайтах. Помимо этого, такой режим дает дополнительную конфиденциальность: всякие данные типа истории, кук и кэша не просочатся в операционную систему. Такой же режим предусмотрен и для почтовых клиентов, благодаря чему вложения содержащие вирусы не повредят компьютеру.

Программа имеет удобный и простой в освоении интерфейс, поддерживает создание неограниченного количества «песочниц» и имеет массу деловых настроек.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Реализована совместимость с обновлением Windows Creator's Fall Update, предприняты небольшие улушения, повышена совместимость и стабильность.
Скриншот Sandboxie 1 Скриншот Sandboxie 2
ОБНОВЛЕНО: 31.10.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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