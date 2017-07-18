BlueStacks — самый популярный эмулятор операционной системы Android для компьютера. Программа позволяет создавать специальную среду с операционной системой Android и запускать в ней любые приложения.

Главным способом применения программы является запуск Android-игр на компьютере, которые можно загрузить стандартным способом через Google Play (можно использовать готовый аккаунт или создать новый). Все очень просто и не вызовет никаких проблем даже у начинающего пользователя, ведь интерфейс BlueStacks схож со стандартным интерфейсом Android и привычен. Кроме игр, можно, конечно, запускать и любые другие приложения, но это редко имеет смысл.

Кроме загрузки игр из Google Play и последующего их запуска, программа включает и ряд дополнительных функций: поддержка установки приложений через APK-файлы, возможность указывать любые GPS-координаты, импорт файлов с компьютера в виртуальную среду и еще несколько сопутствующих мелочей.