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Все категорииВиртуализация и эмуляция

BlueStacks

3.7.18.2302

Эмулятор Android с широкими возможностями

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BlueStacks — самый популярный эмулятор операционной системы Android для компьютера. Программа позволяет создавать специальную среду с операционной системой Android и запускать в ней любые приложения.

Главным способом применения программы является запуск Android-игр на компьютере, которые можно загрузить стандартным способом через Google Play (можно использовать готовый аккаунт или создать новый). Все очень просто и не вызовет никаких проблем даже у начинающего пользователя, ведь интерфейс BlueStacks схож со стандартным интерфейсом Android и привычен. Кроме игр, можно, конечно, запускать и любые другие приложения, но это редко имеет смысл.

Кроме загрузки игр из Google Play и последующего их запуска, программа включает и ряд дополнительных функций: поддержка установки приложений через APK-файлы, возможность указывать любые GPS-координаты, импорт файлов с компьютера в виртуальную среду и еще несколько сопутствующих мелочей.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки и повышена стабильность.
Скриншот BlueStacks 1 Скриншот BlueStacks 2 Скриншот BlueStacks 3
ОБНОВЛЕНО: 18.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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