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Все категорииВидеоплееры

VLC Media Player

2.2.8

Свободный видеоплеер с поддержкой потокового видео

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VLC Media Player — это полностью бесплатный медиаплеер, открытый для сторонних разработчиков и обладающий широчайшими возможностями. Благодаря своей открытости и усердию участвующих разработчиков, программа является одним из самых популярных плееров.

VLC Media Player прекрасно зарекомендовал себя в качестве медиаплеера, способного воспроизвести любое видео с практически любого источника и поддерживающего все основные форматы: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, DivX, mp3, ogg и т. д. Данный плеер включает набор кодеков и, в большинстве случаев, способен восроизвести видеофайл без использования сторонних компонентов. Помимо прочего, VLC Media Player часто справляется с воспроизведением испорченных или не полностью загруженных файлов.

Одной из важных особенностей VLC Media Player является функциональность для работы с потоковым видео. Программа может как просто получать видео транслируемое по сети, так и быть сервером и траслировать передачу, передавая однонаправленный или многоадресный поток. Все это здорово настраивается.

Можно рекомендовать скачать VLC Media Player самой широкой аудитории пользователей. Этот плеер может быть как очень простым и подойдет тем пользователям, которые хотят просто посмотреть фильм, так и очень мощным, полностью настраиваемым и сложным инструментом, который понравится опытным пользователям.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Коррекционный релиз с набор различных исправлений для повышения стабильности.
Скриншот VLC Media Player 1 Скриншот VLC Media Player 2
ОБНОВЛЕНО: 30.11.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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