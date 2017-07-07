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SMPlayer

17.7.0

Функциональный видеоплеер, построенный на основе MPlayer

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SMPlayer — полностью бесплатный и очень функциональный видеоплеер. Построен на основе известного проекта MPlayer, который представляет собой мощный видеоплеер, но у которого отсутствует интерфейс (он работает через текстовые команды или пульт), что неприемлемо для большинства пользователей. SMPlayer содержит полный функционал прототипа, добавляет традиционный интерфейс и включает несколько полезных дополнительных функций.

SMPlayer — это плеер для тех пользователей, кому нужен полный контроль за воспроизводимым видео, для тех, кто хочет и умеет настраивать плеер чуть ли не под каждый отдельный фильм. Программа отличается большим количеством настроек, как самого плеера, так и каждого воспроизводимого видео. Конечно, можно просто смотреть фильмы, не вникая в настройки — тут SMPlayer тоже отлично подойдет, а масса функций контроля за проигрываемым видео понравится всем. Одной из многих полезных особенностей программы является функция запоминания настроек для каждого отдельного видео: если прервать просмотр, то по возвращению, воспроизведение начнется с того места, где было прекращено и с теми же настройками.

Этот плеер умеет воспроизводить все популярные видео- и аудио-форматы. Нет никакой необходимости в дополнительных кодеках, ведь все, что нужно, уже идет в комплекте с дистрибутивом. Полный список поддерживаемых форматов.

SMPlayer всем хорош, однако, некоторым пользователям может не понравиться стандартный стиль оформления интерфейса, который можно поменять в настройках (и будет как на скриншотах). Пусть это не станет проблемой, ведь это по-настоящему качественный продукт с богатым функционалом.

Как обычно, замечу, что это свободная программа с открытым исходным кодом. Она никогда не обманет, не возьмет денег, не встроит рекламу и всегда будет честна со своим пользователем. SMPlayer — друг.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлены некоторые опции для настройки конвертирования субтитров SRT в VTT для Chromecast («Настройки» > «Сеть» > «Chromecast»). Например, можно настроить расположение субтитров на экране.
  • Исправлен сбой, который мог происходить при удалении пунктов из плейлиста.
Скриншот SMPlayer 1 Скриншот SMPlayer 2 Скриншот SMPlayer 3
ОБНОВЛЕНО: 07.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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