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Potplayer

1.7.3344

Популярный видеоплеер с множеством достоинств

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Potplayer — это отличный видеоплеер с множеством достоинств. Этот плеер очень похож на популярный The KMPlayer, один из авторов которого и является разработчиком Potplayer.

Долгое время программа была популярна среди опытных пользователей и в гораздо меньше степени, серди широкой аудитории. Дело в том, что раньше Potplyaer распространялся только на корейском языке. Хотя в сети был целый ряд неофициальных локализаций, простые пользователи обходили его стороной. Эта неприятность осталась в прошлом и официальная русская локализация Potplayer доступна начиная с версии 1.6.

Potplayer отлично подойдет самой широкой аудитории пользователей. Видеоплеер имеет гибкий интерфейс, поддерживает воспроизведения видео практически во всех форматах без необходимости дополнительных кодек-паков, имеет большой набор встроенных кодеков (с поддержкой DXVA) для поддержки форматов и фильтров для обеспечения наилучшего качества, поддерживает все популярные субтитры, а также включает широкий спектр настроек.

Potplayer одинаково удобен как при работе на крошечном экране нетбука, так и при использовании огромной TV-панели, так как обладает удобным интерфейсом с возможностью перенастройки и использования скинов.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена возможность отображения логотипов трансляций.
  • Добавлена функция поиска по закладкам.
  • Добавлена возможность установки цвета фона при создании снимка.
  • Добавлена возможность переключения профиля питания в настройках.
  • Добавлена возможность удаления последних захваченных файлов.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Potplayer 1 Скриншот Potplayer 2 Скриншот Potplayer 3
ОБНОВЛЕНО: 02.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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