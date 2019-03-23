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Media Player Classic

1.8.6

Популярный видеоплеер с кодеками и фильтрами

Скачать Media Player Classic

Media Player Classic Home Cinema — это очень популярный видеоплеер. Программа построена на основе популярного в прошлом, но прекратившего свое существование проекта Media Player Classic.

MPC отличается высокой скоростью работы даже на слабых компьютерах, простым интерфейсом и поддержкой большого количества видеоформатов.

Интерфейс плеера прост и доступен, часто используемые функции находятся на своих местах, интуитивно понятны и самоочевидны. В Media Player Classic есть полный спектр необходимых настроек, что позволяет подогнать видеоплеер под свои нужды. Однако, можно и не возиться с предлагаемыми опциями — предустановленные настройки отлично подойдут большинству пользователей.

Одним из главных достоинств плеера является набор отличных видео и аудио кодеков, которые уже идут в комплекте. Многие опытные пользователи считают этот набор оптимальным. Поддерживается воспроизведение большинства популярных видео и аудио форматов: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV. Также поддерживается воспроизведение потокового вещания.

Рекомендуется скачать Media Player Classic самой широкой аудитории. Простым пользователям понравится доступность и всеядность, а опытные пользователи оценят гибкость в настройках и поддержку даже экзотических форматов. Также стоит отметить, что программа полностью бесплатна, не содержит рекламы и распространяется, в том числе, на основе открытых исходных кодов.

Что нового в Media Player Classic 1.8.6:

  • mhook заменен на MinHook.
  • Теперь для работы плеера нужен процессор с SSE2 инструкциями.
  • Добавлен пункт контекстного меню для копирования адреса субтитров.
  • Обновлены встроенные сторонние компоненты: LAV Filters, Little CMS to v2.8 (d41071e), MediaInfoLib, ZenLib, Unrar.
  • Обновлены локализации.
  • Исправлено масштабирование вкладки настроек MediaInfo.
Скриншот Media Player Classic 1 Скриншот Media Player Classic 2 Скриншот Media Player Classic 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 23.03.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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