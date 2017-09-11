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The KMPlayer
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The KMPlayer

4.2.2.1

Видеоплеер, который отлично подойдет для больших экранов

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The KMPlayer — это популярный видеоплеер. Включает в себя все необходимые функции и отлично подойдет для широкого круга пользователей.

The KMPlayer очень функционален с технической точки зрения. Программа поддерживает массу разнообразных форматов (VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime и прочие), имеет множество всевозможных настроек, поддерживает внутренние и внешние фильтры, включает функции масштабирование и многое другое. Также на борту программы имеются почти все бесплатные декодеры, благодаря чему, KMPlayer способен воспроизвести практически любой видеоролик. Еще одним значительным преимуществом плеера является мощная система комбинации различных фильтров, что дает программе полный контроль над воспроизведением видео.

The KMPlayer обязательно понравится серьезным любителям кинематографа, так как включает огромное множество всевозможных настроек, что позволяет полностью настроить воспроизведение. При этом, масса настроек не помешает неопытным пользователям и тем, кто в них не нуждается — The KMPlayer не требует обязательной предварительной настройки и готов к работе сразу после установки. В общем, рекомендуется скачать KMPlayer самой широкой аудитории пользователей.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Исправлена ошибка при захвате экрана.
  • Исправлена уязвимость в безопасности плеера, которая позволяла осуществлять выполнение произвольного кода.
Скриншот KMPlayer 1 Скриншот KMPlayer 2
ОБНОВЛЕНО: 11.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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