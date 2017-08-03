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5KPlayer

4.6

Видеоплеер с поддержкой технологии AirPlay от Apple

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5KPlayer — это медиаплеер с простым интерфейсом, поддержкой большинства форматов видео и аудио, минимумом настроек и особенностью в виде поддержки технологии AirPlay от Apple.

Этот плеер умеет воспроизводить большинство востребованных видео и аудио форматов, включает скромные функции ведения коллекции медиа-файлов, поддерживает сохранение видеороликов с онлайновых видеосервисов, а также умеет воспроизводить интернет-радио. Программа почти не содержит настроек и не поддерживает скины для изменения оформления интерфейса.

Особенностью 5KPlayer является поддержка AirPlay, благодаря которой, можно стримить видео и аудио туда-сюда между компьютером и устройствами от Apple.

Остается добавить, что интерфейс программы прост, удобен и подойдет большинству казуальных пользователей, которые не будут заниматься долгой подготовкой, а просто хотят посмотреть фильм. Понятно — плеер явно рассчитан не на долгие настройки дотошного пользователя с монитором, а на простое воспроизведение видеофайлов с использованием телевизора.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Оптимизировано аппаратное ускорение.
  • Улучшена производительность при непрерывном воспроизведении 4K-видео.
  • Ускорена загрузка видео с видеосервисов.
  • Улучшена поддержка AirPlay.
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ОБНОВЛЕНО: 03.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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