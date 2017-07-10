RJ TextEd — очень мощный, быстрый, удобный и бесплатный текстовый редактор с массой дополнительных функций. Программа включает множество толковых функций, как для редактирования простого текста, так и для исходного кода некоторых языков веб-программирования и разметки. RJ TextEd включает удобный и современный интерфейс, поддерживает все кодировки, осуществляет откаты и повторения без ограничений, имеет систему макросов, умеет проверять орфографию (нужно дополнительно загрузить русский словарь), имеет шаблоны, интегрируется в операционную систему, поддерживает скины и дополнения и т. д.

Одним из ключевых режимов работы программы является HTML-редактор, который, помимо прочих, включают такие функции как автоматическое завершение тегов, мастера для некоторых тегов (таблицы, списки…), редактор CSS, проверка валидности HTML-документов, ftp-клиент для загрузки веб-страниц и тому подобное. Также стоит отметить функцию предварительного просмотра HTML-страниц в разных браузерах прямо во вкладках программы (при этом определенная вкладка осуществляет рендеринг с помощью определенного браузера).

Для программистов RJ TextEd может предложить поддержку синтаксиса многих языков программирования для веб, целый ряд функций для упрощения работы с исходным кодом, синхронное редактирование одной переменной в нескольких местах, автоматическое завершение написания и многое другое.