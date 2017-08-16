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Notepad++

7.5

Популярный текстовый редактор для программистов

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Notepad++ — совершенно замечательный текстовый редактор, предназначенный, в первую очередь, для программистов. Считается одним из лучших текстовых редакторов для Windows. Программа включает поддержку синтаксиса десятков языков программирования и разметки и включает множество функций для удобной работы с проектами. Рекомендуется скачать Notepad++ разработчикам всех специализаций и даже тем пользователям, кого просто не устраивает скромный функционал программы «Блокнот» из состава Windows.

Возможности: поддержка синтаксиса огромного числа языков программирования и разметки; преобразование между Windows/Unix/Mac форматами; разные кодировки; мощные функции поиска с автозаменой; карта документа; печать; авто-завершение набираемого слова; макросы; плагины; удобный интерфейс на основе вкладок, целый набор дополнительных удобств и т. п. Важно отметить, что в программе великое множество мелких, отлично продуманных, удобств, за которые пользователи и любят этот текстовый редактор.

Notepad++ выпускается в двух версиях — стандартной и минимальной. Минимальная версия содержит только файлы необходимые для запуска программы и в нем отсутствуют дополнительные плагины, темы оформления, локализации (включен только английский язык) и система автоматического обновления, которые присутствуют в полной версии программы. Такая версия запускается и работает быстрее, а дистрибутив занимает намного меньше места.

Остается добавить, что программа имеет малый размер дистрибутива, скромненько потребляет ресурсы (запускается мгновенно) и распространяется на основе открытых исходных кодов.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена поддержка синтаксиса новых языков программирования и разметки: ASN.1, AviSynth, Blitz Basic, Csound, Erlang, escript, Forth, FreeBASIC, LaTeX, MMIX, Nimrod, nnCron, OScript, PureBasic, Rebol, реестр, Rust, SPICE, txt2tags.
  • Добавлен новый пункт меню «Open file in Default Viewer» (в русской локализации не переведено). Эта команда открывает документ текущей вкладки в программе для просмотра, которая установлена в системе по умолчанию.
  • Добавлен новый ключ "-quickPrint": запускает программы, печатает документ, выходит.
  • Добавлен новый аргумент /noUpdater, который позволяет установщику программы не устанавливать обновления.
  • Добавлен новый аргумент установщика /allowAppDataPluginsLoading.
  • Теперь в диалоге функции «Замена» (раздел поиска), пустые поля «Заменить на» и «Фильтры» запоминаются для следующего сеанса.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Notepad++ 1 Скриншот Notepad++ 2
ОБНОВЛЕНО: 16.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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