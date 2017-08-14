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Все категорииОптимизация и очистка

Wipe

17.12

Простая программа для очистки компьютера от мусора

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Wipe — это очень простая программа для удаления разнообразного мусора с компьютера пользователя. Программа удаляет ненужные или, правильнее будет сказать, не необходимые файлы, как в самой операционной системе, так и в целевом ряде сторонних программ, которые накапливаются в системе и могут занимать немало места. Говоря о сторонних программах, стоит отметить, что Wipe поддерживает 110 самых популярных приложений и, традиционно для такого типа программ, имеет определенный упор на очистку браузеров.

От прочих программ для очистки системы от мусора, Wipe отличается максимальной простотой. В отличие от большинства чистильщиков, Wipe не поддерживает никаких дополнительных функций, кроме поиска и удаления ненужных файлов. После запуска, программа сканирует систему и выдает список того, что можно удалить с возможностью выбора дальнейших действий.

Конечно же, не стоит бездумно удалять все, что предложит Wipe — в таком случае, пользователь может остаться без истории браузера, точек восстановления системы и данных настройки программ, которые, все же, мусором совсем не являются. Однако, в общем и целом, применение программы позволит избавить систему от массы по-настоящему ненужного.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Добавлена ​​поддержка браузеров Google Chrome 61 Opera 48 и Comodo Dragon 58.
Скриншот Wipe 1 Скриншот Wipe 2 Скриншот Wipe 3
ОБНОВЛЕНО: 14.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

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Яндекс.Браузер

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