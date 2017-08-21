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NTLite
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Все категорииОптимизация и очистка

NTLite

1.4.0.5525

Скачать программу для модификации дистрибутивов Windows

Скачать NTLite

NTLite — это инструмент от автора таких знаменитых программ как nLite и vLite. Как и предшественники, NTLite рассчитана на модификацию дистрибутивов операционной системы Windows. Если предшественники работали только с Windows XP/2003/Vista, то новинка рассчитана на Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Под изменением дистрибутива подразумевается редактирование самого образа системы, перед его использования для установки с него операционной системы.

NTLite адресована опытным пользователям и включает широчайший спектр возможностей по модификации стандартного дистрибутива Windows, путем удаления ненужных компонентов, включения дополнительных компонентов и настройке ряда параметров. Получится уникальный дистрибутив, нацеленный на конкретные нужды или просто для значительного сокращения его размера. К примеру, можно удалить ненужные пользователю локализации, предустановленные драйверы, программы и т. п., или, наоборот, включить заранее загруженные обновления системы или необходимые драйверы и т. д. Скачайте NTLite и убедитесь, что возможности программы достаточно широки.

Одной из важных новых особенностей программы является возможность модификации уже установленной операционной системы, путем удаления ненужных компонентов.

Важно не путать NTLite с твикерами, служащими для мелкой настройки и оптимизации работы системы. Программа представляет собой достаточно мощный продукт, ориентированный на опытных пользователей.

Бесплатная версия содержит ограниченный функционал (есть и платная версия с расширенным функционалом). О различиях между редакциями можно узнать на официальном сайте.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Добавлена поддержка Windows 10 RS3 (16257) и улучшена работа некоторых компонентов.
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ОБНОВЛЕНО: 21.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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