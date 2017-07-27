SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Все категорииОптимизация и очистка

jv16 PowerTools

2017 4.1.0.1738

Очень функциональный оптимизатор работы компьютера

Скачать jv16 PowerTools

jv16 PowerTools X — это программа для анализа и очистки компьютера от мусора и всесторонней оптимизации работы компьютера с операционной системой Windows XP, 7, 8.1 и 10. Ориентирована на опытных пользователей и не так проста и доступна как, например, CCleaner, но зато значительно более эффективна.

jv16 PowerTools X включает богатый набор инструментов для настройки реестра Windows и некоторых компонентов операционной системы. Путем очистки и удаления ненужных файлов и всякого мусора, который со временем скапливается на компьютере, программа оптимизирует работу системы, после чего она работает быстрее. В отличие от прочих программ подобного толка, jv16 PowerTools включает не только скромные функции анализа и очистки, но и множество дополнительных инструментов и тонких настроек для работы с реестром и файлами.

Программа включает более 20-ти различных инструментов: набор инструментов для оптимизации работы реестра Windows; поиск, удаление и управление файлами; мощный инструмент для удаления программ; менеджер автозапуска; работа с меню Пуск; менеджер служб; оптимизатор работы системы, очистка диска, удаление приватных данных, оптимизатор запуска операционной системы и многое другое.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Улучшены и упрощены функции удаления jv16 PowerTools и исправлены ошибки.
Скриншот jv16 PowerTools 1 Скриншот jv16 PowerTools 2 Скриншот jv16 PowerTools 3
ОБНОВЛЕНО: 27.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Отзывы о jv16 PowerTools

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

CCleaner

Очень простая программа для очистки системы от мусора

Glary Utilities

Программа для удаления ненужных файлов и оптимизации работы

Ashampoo WinOptimizer

Функциональная программа для очистки и оптимизации системы

Advanced SystemCare

Программа для очистки и оптимизации работы компьютера

BleachBit

Простая, но мощная программа для очистки компьютера

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский

AIDA64