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Все категорииОптимизация и очистка

Glary Utilities

5.81

Программа для удаления ненужных файлов и оптимизации работы

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Glary Utilities — это простая и удобная программа для очистки системы от мусора. Программа удалит ненужные файлы, поправит реестр и предоставит удобный доступ к некоторым функциям операционной системы.

Начинающим пользователям, не желающим возится с настройками программы, понравится режим исправления проблем 1-м кликом. В этом режиме программа выполняет следующие действия: очистка временных файлов, исправление ключей реестра, удаление неверных ярлыков, очистка опасных объектов автозапуска, удаление интернет-истории и удаление рекламных и шпионских модулей.

Помимо режима быстрой очистки каждая функция программы доступна отдельно. 20 отдельных функций программы поделены на 5 основных разделов: очистка (файлов и дисков), оптимизация (управление автозапуском, оптимизация памяти, менеджер контекстного меню, дефрагментация реестра), безопасность (стирание интернет-истории, удаление и восстановление файлов, шифрование), файлы и папки (анализ дисков, поиск дубликатов, слияние файлов), сервис (менеджер процессов, помощник браузера, информация о системе).

Говоря о Glary Utilities стоит отметить очень простой и удобный интерфейс, благодаря которому с программой очень удобно работать.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • В инструмент полного удаления программ добавлена поддержка VMware Workstation 12.
  • В инструмент очистки диска добавлена поддержка Ashampoo Burning Studio 11 и Foxit Reader 7.0.
  • В инструмент удаления следов добавлена поддержка Macromedia Fireworks 8.0 и Foxit Reader 6.0.
  • В инструмент быстрого поиска добавлена функция изменения размера формы по всем четырем углам.
  • В инструмент восстановление реестра добавлена поддержка VMware Workstation 12.
Glary Utilities Glary Utilities Glary Utilities Glary Utilities Glary Utilities
ОБНОВЛЕНО: 07.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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