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Все категорииОптимизация и очистка

Auslogics Disk Defrag

7.1.5.0

Программа для дефрагментации жесткого диска

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Auslogics Disk Defrag — одна из самых популярных программ для дефрагментации жесткого диска. Во время эксплуатации компьютера, файлы записываются на жесткий диск как попало, а не последовательно, из-за чего производительность снижается. Эта программа упорядочивает размещение файлов, что, в свою очередь повышает производительность.

Auslogics Disk Defrag не только дефрагментирует диск, но и оптимизирует файловую систему для повышения производительности. Оптимизация заключается в объединении свободного пространства и перемещении системных файлов в самую быструю область диска. Программа поддерживает как дефрагментацию всего диска, так и разделов и даже отдельных директорий и файлов. Отдельно необходимо упомянуть планировщик заданий: допускается настройка запуска дефрагментации, как в определенное время, так и при простое компьютера (например, если компьютер не используется заданный промежуток времени).

Хочется отметить очень удачный интерфейс, с которым приятно и удобно работать. Программа полностью бесплатна для домашнего пользователя.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Предприняты небольшие функциональные улучшения и исправлены ошибки.
Скриншот Auslogics Disk Defrag 1 Скриншот Auslogics Disk Defrag 2 Скриншот Auslogics Disk Defrag 3
ОБНОВЛЕНО: 27.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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