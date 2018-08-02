Ashampoo WinOptimizer

Ashampoo WinOptomizer — программа для настройки, оптимизации и очистки системы. Программа давно существует и заслуживает доверия.

Очистка от ненужных файлов, очистка истории, устранение проблем реестра, дефрагментация, анализ аппаратной составляющей системы, анализ и устранение проблем жесткого диска, настройка множества параметров системы для повышения производительности, полное удаление любых файлов и многое другое. Можно воспользоваться одним из множества инструментов, а можно выполнить комплексные меры, которые включают применение ряда инструментов и осуществляются при минимальном содействии пользователя.

У Ashampoo WinOptomizer удобный интерфейс, в котором понятно рассортированы все инструменты. У каждого инструмента есть вразумительное описание, которое позволяет понять для чего он нужен и какая от него польза.