Advanced SystemCare — это мощная и очень популярная программа для оптимизации работы компьютера, включающая полный спектр инструментов. В общем и целом, впечатляющий арсенал программы направлен на очистку системы от ненужных и вредных файлов, исправление различных проблем, улучшение безопасности и, в конце концов, повышение производительности. Помимо самостоятельного применения тех или иных отдельных инструментов, Advanced SystemCare включает быстрый и глубокий режимы очистки, при которых последовательно применяются различные инструменты для большего удобства.

Основной функционал Advanced SystemCare выглядит так: очистка и ремонт реестра Windows, удаление ненужных файлов, исправление конфигурационных проблем, оптимизация автозапуска программ, стирание истории интернет-серфинга, дефрагментация и исправление ошибок на жестком диске, удаление программ, восстановление удаленных файлов, полное удаление файлов и многое другое. Также Advanced SystemCare включает несколько инструментов для повышения безопасности, путем загрузки и установки патчей для операционной системы и удаления популярных вредоносных программ.

Важно заметить, что Advanced SystemCare включает функцию экономии ресурсов системы при помощи самостоятельного управления процессами в фоновом режиме.