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Advanced SystemCare
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Все категорииОптимизация и очистка

Advanced SystemCare

11.5.0.239

Программа для очистки и оптимизации работы компьютера

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Advanced SystemCare — это мощная и очень популярная программа для оптимизации работы компьютера, включающая полный спектр инструментов. В общем и целом, впечатляющий арсенал программы направлен на очистку системы от ненужных и вредных файлов, исправление различных проблем, улучшение безопасности и, в конце концов, повышение производительности. Помимо самостоятельного применения тех или иных отдельных инструментов, Advanced SystemCare включает быстрый и глубокий режимы очистки, при которых последовательно применяются различные инструменты для большего удобства.

Основной функционал Advanced SystemCare выглядит так: очистка и ремонт реестра Windows, удаление ненужных файлов, исправление конфигурационных проблем, оптимизация автозапуска программ, стирание истории интернет-серфинга, дефрагментация и исправление ошибок на жестком диске, удаление программ, восстановление удаленных файлов, полное удаление файлов и многое другое. Также Advanced SystemCare включает несколько инструментов для повышения безопасности, путем загрузки и установки патчей для операционной системы и удаления популярных вредоносных программ.

Важно заметить, что Advanced SystemCare включает функцию экономии ресурсов системы при помощи самостоятельного управления процессами в фоновом режиме.

Что нового в Advanced SystemCare 11.5.0.239:

Исправлены ошибки.

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ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 27.07.18САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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