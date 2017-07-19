Яндекс.Строка — это новая программа от компании Яндекс, которая предлагает единый поиск по локальным ресурсам компьютера и интернету. Можно искать текстом, а можно и голосом.

Программа интегрируется в операционную систему Windows и заменяет собой стандартную функцию поиска панели задач. Поиск через Яндекс.Строку дает широкие и рассортированные результаты по типу найденного содержания на компьютере пользователя, а также в интернете.

Интересной особенностью является возможность осуществлять поисковый запрос голосом (конечно, при наличии микрофона). Это может быть очень удобно.

У программы простой интерфейс, который состоит из поисковой строки, окна с результатами поиска, актуальных поисковых запросов и окна с набором ссылок на сервисы разработчика. Сама поисковая строка может быть постоянной или выплывающей по клику. Также ее можно поместить около кнопки «Пуск» или с другой стороны — около трея.