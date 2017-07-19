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Яндекс.Строка

1.11

Отличная замена стандартного поиска операционной системы Windows

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Яндекс.Браузер

Яндекс.Строка — это новая программа от компании Яндекс, которая предлагает единый поиск по локальным ресурсам компьютера и интернету. Можно искать текстом, а можно и голосом.

Программа интегрируется в операционную систему Windows и заменяет собой стандартную функцию поиска панели задач. Поиск через Яндекс.Строку дает широкие и рассортированные результаты по типу найденного содержания на компьютере пользователя, а также в интернете.

Интересной особенностью является возможность осуществлять поисковый запрос голосом (конечно, при наличии микрофона). Это может быть очень удобно.

У программы простой интерфейс, который состоит из поисковой строки, окна с результатами поиска, актуальных поисковых запросов и окна с набором ссылок на сервисы разработчика. Сама поисковая строка может быть постоянной или выплывающей по клику. Также ее можно поместить около кнопки «Пуск» или с другой стороны — около трея.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

В интерфейс добавлены разделы с часто используемыми программами.
Скриншот Яндекс.Строка 1 Скриншот Яндекс.Строка 2 Скриншот Яндекс.Строка 3
ОБНОВЛЕНО: 19.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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