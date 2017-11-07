Punto Switcher — это новаторская программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры. Иногда пользователь забывает переключить раскладку с русской на английскую (или наоборот) и получает, ЫДЩюкг вместо SLO.ru. Эта программа исправляет такие вещи. С Punto Switcher о переключение раскладки можно практически забыть — переключение будет производиться в полностью автоматическом режиме.

Вообще, с виду, это очень простой и доступный инструмент, однако достаточно мощный. Внутри скрыт сложный механизм, благодаря которому, умная программа обучается, имеет встроенную систему правил, которые пользователь может формировать самостоятельно, а также очень хорошо знает русский язык, благодаря чему работает очень здорово.