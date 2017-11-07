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Punto Switcher
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Punto Switcher

4.4

Программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры.

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Punto Switcher — это новаторская программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры. Иногда пользователь забывает переключить раскладку с русской на английскую (или наоборот) и получает, ЫДЩюкг вместо SLO.ru. Эта программа исправляет такие вещи. С Punto Switcher о переключение раскладки можно практически забыть — переключение будет производиться в полностью автоматическом режиме.

Вообще, с виду, это очень простой и доступный инструмент, однако достаточно мощный. Внутри скрыт сложный механизм, благодаря которому, умная программа обучается, имеет встроенную систему правил, которые пользователь может формировать самостоятельно, а также очень хорошо знает русский язык, благодаря чему работает очень здорово.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Улучшена совместимость со сторонними программами в Windows 10.
  • Исправлены проблемы с функцией «Дневник».
  • Исправлено множество незначительных ошибок.
Скриншот Punto Switcher 1 Скриншот Punto Switcher 2
ОБНОВЛЕНО: 07.11.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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