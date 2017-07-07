NirLauncher — это 200 программ в одной. Это набор совсем небольших утилит для разного рода администраторов компьютеров с операционной системой Windows.

Основное окно интерфейса предлагает ряд разделов, по которым рассортированы утилиты: восстановление паролей, мониторинг сети, утилиты для веб-браузеров, мультимедиа, интернет, командная строка, рабочий стол, почта и офис, программирование, диски, системные и раздел с прочими утилитами. Все эти инструменты имеют собственный интерфейс и направлены, в основном, на диагностику выше указанных особенностей компьютера. К примеру, в разделе мультимедиа содержаться инструменты для анализа установленных в системе кодеков и источников сигналов, а в разделе диски можно найти программы для анализа жесткого диска и поиска файлов. В общем и целом, при умелом использовании NirLauncher можно узнать практические исчерпывающую информацию об операционной системе: что и откуда берется, чем становиться и куда уходит. Полный список утилит, входящих в состав пакета NirLauncher, можно на официальном сайте разработчика.

А еще важно заметить, что программа не требует установки и может использоваться с флэшки.