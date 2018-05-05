f.lux — это программа для автоматического изменения цветовой температуры экрана компьютера в зависимости от времени суток. Это нужно для снижения напряжения, которые испытывают глаза пользователя при длительной работе за компьютером.

Суть в том, что яркий кран компьютера удобен при дневном, солнечном освещении, а вот в ночное время, с электрическим освещением, глаза напрягаются значительно сильнее и хорошей практикой является снижение цветовой температуры, делая ее теплее. Вот f.lux и будет регулировать этот параметр, в зависимости от времени суток в полностью автоматическом режиме. Получается, что программа снижает напряжение, которому подвергаются глаза пользователя при длительной работе за экраном компьютера. Можно смело рекомендовать скачать f.lux всем тем, кто проводит за экраном продолжительное время.

Временная шкала f.lux делится на 3 времени суток: день, время заката и ночь. Пользователю доступна тонкая настройка всех периодов, между которыми и будет переключаться цвет монитора. Конечно, в программе есть набор предустановленных, рекомендуемых профилей, но пользователь может настроить f.lux так, как ему удобнее. Конечно, в ходе использования определенного профиля, можно быстро и просто подкорректировать текущие настройки (или на время отключить их), которые предназначены для данного момента, если пользователь желает быстро повысить или понизить цветовую температуру в определенной ситуации.

Еще f.lux умеет управлять системой освещения дома Philips Hue. Если жилище пользователя освещается не лампочкой Ильича; если пользователь озаботился организацией технологичного уюта и приобрел лампочки Hue, то их можно связать с f.lux, после чего интенсивность света в помещении может корректироваться с помощью программы.

В общем, нужно срочно скачать f.lux каждому пользователю для заботы о зрении и жизненном тонусе.