SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Caramba Switcher

2019.04.10

Скачать бесплатно автоперкеключатель клавиатуры

Скачать Caramba Switcher

Caramba Switcher — это новая и очень простая программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры, в зависимости от набираемого текста.

Автоматическое переключение раскладки клавиатуры — очень полезная функция. Всякий пользователь может случайно набрать текст в неправильной раскладке и получить бессмыслицу «ЫЭЗ.кш gejvb» вместо разумного «SLO.ru рулит». Нужно скачать Caramba Switcher; умная программа будет следить, чтобы такого не происходило и, видя несоответствие, переключать раскладку, исправляя весь неправильно набранный текст.

Caramba Switcher — это, по сути, новый Punto Switcher. Опытные пользователи помнят старый добрый Punto Switcher, который на протяжении многих лет был самым популярным инструментом для автоматического переключения раскладки. Разработкой новинки занимается тот же автор, а это значит, что программе можно доверять и рассчитывать на долголетие и постоянное развитие проекта.

Caramba Switcher
Caramba Switcher

Отличительной особенностью Caramba Switcher является абсолютная простота программы. В ней нет никаких настроек — она просто висит в трее и работает. Caramba Switcher может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном. В ручном режиме переключение происходит через двойное нажатие горячей клавиши «Shift», что позволит поменять раскладку последнего напечатанного слова или всего выделенного текста.

Caramba Switcher довольна умная программа. Помимо прочего, она самообучается — достаточно лишь раз стереть слово, вызвавшее неправильное переключение раскладки, как оно тут же попадет в исключения. То есть, в ходе работы программа подстраивается под привычки пользователя. На самом деле, за внешней простотой скрывается довольно мощный и продуманный механизм, который понимает особенные слова, знает об аббревиатурах, учитывает спецсимволы и многое другое.

Что нового в Caramba Switcher 2019.04.10:

Произведены внутренние улучшения и исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 10.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Punto Switcher

Скачать программу для автоматического переключения раскладки клавиатуры.

Nirlauncher

Набор из 200 утилит на все случаи жизни

f.lux

Скачать программу снижающую нагрузку монитора на глаза

WindowBlinds

Программа для изменения интерфейса операционной системы Windows

Process Lasso

Мощный менеджер процессов для операционной системы Windows

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64