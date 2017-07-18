Java Runtime Environment —это программная среда, которая необходима для работы приложений написанных на языке Java. Проще говоря, некоторые программы для своей работы требуют обязательного наличия этой среды на компьютере пользователя.
Java Runtime Environment8.0 (141)
Программная платформа. Нужна для работы программ написанных на Java.
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НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
Улучшен алгоритм проверки ограничений и повышена стабильность.
ОБНОВЛЕНО: 18.07.17•САЙТ РАЗРАБОТЧИКА