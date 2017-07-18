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Java Runtime Environment

8.0 (141)

Программная платформа. Нужна для работы программ написанных на Java.

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Java Runtime Environment —это программная среда, которая необходима для работы приложений написанных на языке Java. Проще говоря, некоторые программы для своей работы требуют обязательного наличия этой среды на компьютере пользователя.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Улучшен алгоритм проверки ограничений и повышена стабильность.
Скриншот Java Runtime Environment
ОБНОВЛЕНО: 18.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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