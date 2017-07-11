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Adobe AIR

26.0.0.127

Программная платформа от компании Эйдоби

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Adobe AIR — это программная платформа от компании Adobe. Данная система необходима для работы некоторых программ.

Программы работающие под Adobe AIR написаны с использованием обыкновенных веб-технологий, таких как HTML, CSS, JavaScript, Flash и ActionScript и представляют собой веб-приложения реализованные в виде автономных программ. Чаще всего используется для переноса веб-приложений на компьютер и создания программ ориентированных на интернет (к примеру, клиенты всяческих социальных сервисов).

Важным достоинством AIR является кроссплатформенность. Платформа доступна в Windows, Linux, Mac OS и на мобильных платформах. Разработчикам создающим приложения под AIR ненужно переделывать свое приложение под разные операционные системы.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
Скриншот Adobe AIR
ОБНОВЛЕНО: 11.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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