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Disk Drill
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Все категорииВосстановление файлов

Disk Drill

2.0.300

Мощный инструмент для восстановления удаленного

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Disk Drill — это инструмент для восстановления удаленных файлов. Программа долгие годы существовала для операционной системы Mac OS, но вот, совсем недавно, была выпущена версия и для Windows. Что важно, версия для Windows полностью бесплатна.

Disk Drill поддерживает восстановления файлов на дисках с файловыми системами NTFS, FAT, ExFAT, EXT 2/3/4 и HFS.

Disk Drill выглядит просто и доступно. Нужно всего лишь запустить процесс сканирования и программы выдаст список файлов, которые можно попробовать восстановить. Есть несколько режимов сканирования (от поверхностного и быстрого, до глубокого и долгого, который, кстати, может отъесть много ресурсов системы), функции сортировки обнаруженных файлов по типу, размеру и дате и еще несколько полезных функций. Не смотря на простоту, это достаточно мощный инструмент, которые может сослужить добрую службу.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Улучшена поддержка ExFAT-разделов.
  • Повышена скорость сканирования.
  • Добавлена поддержка новых сигнатур OLK15Message и ZVR режимом глубокого сканирования.
  • В режиме глубокого сканирования обновлены сигнатуры: DV, FLAC, FP7, MOV, MXF, RTF, TEXTCLIPPING, TIF, ZIP.
  • Предпринят ряд небольших улучшений процедурах режима быстрого сканирования.
  • Предприняты мелкие исправления просмотра в режиме HEX.
  • Предприняты небольшие улучшения в локализациях.
  • Улучшен процесс установки программы в операционных системах Windows XP и Windows 10.
  • Исправлена проблема с активацией.
Скриншот Disk Drill 1 Скриншот Disk Drill 2
ОБНОВЛЕНО: 03.10.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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