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PDF-XChange Viewer
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Все категорииPDF и книги

PDF-XChange Viewer

2.5.322.8

Функциональная программя для чтения PDF-документов

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PDF-XChange Viewer — довольно функциональная программа для чтения и мелкого редактирования (комментирования и аннотирования) PDF-документов.

Программа обладает функциональным и симпатичным интерфейсом, который поддерживает вкладки, благодаря чему удобно просматривать сразу несколько файлов. В программе присутствует множество разнообразных режимов просмотра документов и функций для удобной работы.

Помимо базовых функций для просмотра документов в PDF-XChange Viewer предусмотрена масса самых разнообразных инструментов для пометок внутри документов. Это могут быть комментарии, пояснения, штампы, выделения текста и т. п.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
Скриншот PDF-XChange Viewer 1 Скриншот PDF-XChange Viewer 2 Скриншот PDF-XChange Viewer 3
ОБНОВЛЕНО: 28.01.18САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Firefox

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Яндекс.Браузер

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