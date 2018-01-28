PDF-XChange Viewer — довольно функциональная программа для чтения и мелкого редактирования (комментирования и аннотирования) PDF-документов.

Программа обладает функциональным и симпатичным интерфейсом, который поддерживает вкладки, благодаря чему удобно просматривать сразу несколько файлов. В программе присутствует множество разнообразных режимов просмотра документов и функций для удобной работы.

Помимо базовых функций для просмотра документов в PDF-XChange Viewer предусмотрена масса самых разнообразных инструментов для пометок внутри документов. Это могут быть комментарии, пояснения, штампы, выделения текста и т. п.