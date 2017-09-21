SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
PDFCreator
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Все категорииPDF и книги

PDFCreator

3.0.1

Виртуальный принтер для конвертирования в PDF

Скачать PDFCreator

PDFCreator — это программа для создания PDF-файла из любого документа. Программа создает в системе виртуальный принтер, который, на ряду с настоящим принтером, присутствует в диалоге «Печать» любой программы. Что-бы создать PDF-документ, достаточно просто отправить конвертируемый файл на печать в любой программе (выбрав принтер PDFCreator) и получится стандартный PDF-документ с полным сохранением форматирования исходного документа. Это очень просто.

В PDFCreator есть и набор настроек, которые определяют целый ряд действий: подставнока значений некоторых данных (например, заголовок или имя автора), установка определенного действия после создания документа, регулирование качества графических изображений в документе, установка цветовой модели и т. п.

Хорошо, что PDFCreator имеет открытые исходные коды, не содерджит рекламы и распространяется абсолютно бесплатно.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Это обновление исправляет ошибки, обнаруженные во вчерашнем крупном обновлении программы.
Скриншот PDFCreator 1 Скриншот PDFCreator 2 Скриншот PDFCreator 3
ОБНОВЛЕНО: 21.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Отзывы о PDFCreator

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Foxit Reader

Скачать отличную программу для чтения PDF-документов

Sumatra PDF

Очень простой инструмент чтения PDF

Adobe Reader

Просмотрщик PDF-документов от Adobe

Nitro PDF Reader

Программа для просмотра PDF-документов

Evince

Очень простой PDF-ридер

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский

AIDA64