SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
MuPDF
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Все категорииPDF и книги

MuPDF

1.13

More3

Скачать MuPDF

MuPDF — это максимально простой инструмент для просмотра документов в популярном формате PDF, а также в форматах XPS, EPUB и CBZ.

Это крайне простое приложение: при запуске программы появляется стандартное окно проводника Windows для выбора документа для просмотра. Весь интерфейс программы, это только само окно с просматриваемым документом. Никаких настроек не предусмотрено, а управлять просмотром можно только с помощью набора горячих клавиш.

MuPDF основывается на своей собственной разработке движка для отрисовки документа, которая, как заявляют разработчики, отличается высоким качеством и скоростью. Важно отметить, что именно MuPDF используется некоторыми популярными PDF-ридерами в качестве основы (например, Sumatra PDF). При том, что в программе нет никаких дополнительных функций, скорость запуска и рендеринга, действительно достойны всяческих похвал. К качеству обработки документов тоже нет никаких претензий.

MuPDF не требует установки, распространяется абсолютно бесплатно и не содержит рекламы.

Что нового в MuPDF 1.13:

  • Реализован новый инструмент «Mutool Sign», который служит для отображения и проверки электронных подписей.
  • Улучшен API редактирования аннотаций.
  • Исправлены ошибки в безопасности программы.
Скриншот MuPDF 1 Скриншот MuPDF 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 16.05.18САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать

Обновление Яндекс.Браузера. С новым менеджером паролей

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Foxit Reader

Скачать отличную программу для чтения PDF-документов

Sumatra PDF

Очень простой инструмент чтения PDF

Adobe Reader

Просмотрщик PDF-документов от Adobe

Nitro PDF Reader

Программа для просмотра PDF-документов

Evince

Очень простой PDF-ридер

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский

AIDA64