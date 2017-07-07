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Foxit Reader

8.3.1

Отличная программа для чтения PDF-документов

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Foxit Reader — это самая популярная программа для просмотра документов в формате PDF. Простой и удобный интерфейс, быстрая работа и наличие массы дополнительных функций — вот 3 характеристики, прекрасно отражающие суть программы.

В программе есть масса функций для управления документами, обсуждения и всяческого взаимодействия с другими пользователями. Несколько внешних сервисов позволяют эффективно работать с документами, например,обсуждая правки с коллегами.

Foxit Reader потребляет значительно меньше ресурсов системы, чем многие другие PDF-ридеры (это особенно заметно на больших документах с обилием графики) и открывает файлы почти мгновенно, что, увы, присуще не всем программам подобного типа. Что касается интерфейса, то он построен в стиле Microsoft Office, прост и понятен. Программа имеет множество режимов просмотра документов, поддерживает инструменты комментирования, закладки, умеет работать с формами, включает массу дополнительных функций и интегрируется во все популярные веб-браузеры. Отдельной строкой стоит отметить, что в Foxite Reader уделено много внимания безопасности, что может избавить пользователя от массы проблем.

Это англоязычная версия. Русская версия будет доступна немного позже.

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НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена функция обмена файлами, путем отправки ссылки на файл по почте или в социальные сети.
  • Предприняты мелкие улучшения.
Скриншот Foxit Reader 1 Скриншот Foxit Reader 2 Скриншот Foxit Reader 3
ОБНОВЛЕНО: 07.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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