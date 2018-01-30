WebTorrent — это торрент-клиент с функцией стриминга. Если в загружаемом торренте есть видео- или аудио-ролик, то программа позволяет их воспроизводить прямо во время загрузки, без необходимости ее полного завершения. К примеру, пользователь загружает фильм и в тоже время смотрит его.

У программы очень простой, современный интерфейс, с которым справится любой пользователь. В главном окне отображается список текущих задач, на каждой из которых отображен ряд информационных элементов и, в случае с видео и аудио, еще и кнопка запуска, при нажатии на которую, начнется воспроизведение ролика во встроенном плеере.

В остальном, это совершенно обычный, но значительно упрощенный, торрент-клиент, который способен загружать и раздавать абсолютно любые торренты. Остается добавить, что у программы крайне ограничен ассортимент настроек и статистических данных, которые, впрочем, нужны только активно раздающим пользователям.

Вообще, WebTorrent прославился как торрент-клиент для браузера. Весь описанный выше функционал реализован прямо в браузере (с поддержкой WebRTC). При очевидных достоинствах такого подхода есть и недостатки - скачав файл, пользователь тут же уходил с раздачи, из-за чего страдает инфраструктура. В общем, предлагаемая программа — более удобный для рядового пользователя вариант, лишенный досадных недостатков браузерной версии.