Tixati - это клиент P2P-сети BitTorrent. Простой, функциональный и потребляющий минимум ресурсов.

Список основных возможностей этого торрент-клиента удовлетворит широкую аудиторию. Помимо самоочевидных функций загрузки и создания торрентов, в Tixati есть и все дополнительные удобства: Magnet-ссылки, DHT, Peer Exchange, суперсид, UPnP и UDP и многое другое. Также в программе есть все нужное для работы с раздачами: установка приоритета отдельных файлов раздачи, ведение статистики, широкий набор функций для управления раздачами и прочее. В общем, программа является современным торрент-клиентом.

Оформление интерфейса Tixati может показаться странным — программа выглядит немного устаревше, простовато. Однако структура разделов и органы управления вполне традиционны и пользоваться программой удобно.