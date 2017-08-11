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Tixati

2.55

Клиент BitTorrent с открытым исходным кодом

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Tixati - это клиент P2P-сети BitTorrent. Простой, функциональный и потребляющий минимум ресурсов.

Список основных возможностей этого торрент-клиента удовлетворит широкую аудиторию. Помимо самоочевидных функций загрузки и создания торрентов, в Tixati есть и все дополнительные удобства: Magnet-ссылки, DHT, Peer Exchange, суперсид, UPnP и UDP и многое другое. Также в программе есть все нужное для работы с раздачами: установка приоритета отдельных файлов раздачи, ведение статистики, широкий набор функций для управления раздачами и прочее. В общем, программа является современным торрент-клиентом.

Оформление интерфейса Tixati может показаться странным — программа выглядит немного устаревше, простовато. Однако структура разделов и органы управления вполне традиционны и пользоваться программой удобно.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Произведен ряд небольших улучшений и исправлены ошибки в работе программы.
Скриншот Tixati 1 Скриншот Tixati 2 Скриншот Tixati 3
ОБНОВЛЕНО: 11.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

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