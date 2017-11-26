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Simplenote

1.1

Очень простая программа для заметок

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Simplenote — простая и полностью бесплатная программа для работы с заметками и их синхронизации на разных устройствах. Этот инструмент призван быть простым и доступным. Разработчики крайне аккуратно относятся к функциональности и интерфейсу, опасаясь добавить лишнее.

Программа позволяет составлять текстовые заметки, хранить их, синхронизировать между всеми устройствами пользователя через интернет (есть версии для Windows, GNU/Linux, Mac, Android и iOS), а также осуществлять совместное редактирование с другими пользователями сервиса. И да, все это совершенно бесплатно.

Это очень простой и быстрый инструмент. Там нет никаких дополнительных функций, а лишь список всех заметок пользователя и окно составления новой заметки. Simplenote поддерживает обычный текст и форматирование по правилам Markdown. О вставке графических изображений или прочих дополнительных материалов и речи нет. Но это совсем не минус — именно так и должен выглядеть простой инструмент, который и нужен многим пользователям.

Еще в Simplenote есть функция поиска по всем заметкам, система тегов, поддержка Markdown и возможность экспорта всех заметок в виде набора простых текстовых файлов.

В общем, если функциональность монстров типа Evernote кажется избыточной, если нужно просто набить текстовую заметку на память, и если не нужны никакие дополнительные функции, то скачайте Simplenote — программа полностью оправдывает свое название и справляется со своим назначением на 100%.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена возможность фильтрации поиска по заметкам с помощью тегов. Можно фильтровать несколькими тегами для более точных результатов.
  • Немного улучшен интерфейс. В том числе доработана страница с сообщением об отсутствии заметок.
  • Повышена производительность и стабильность работы программы.
  • Исправлены проблемы в безопасности программы.
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ОБНОВЛЕНО: 26.11.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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