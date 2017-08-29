Laverna — это программа для хранения заметок. Проект с открытым исходным кодом, который адресован опытным пользователям, привыкшим к самостоятельной настройке программ, а не к готовым решениям. Однако, это несложный инструмент, который также может подойти и рядовому пользователю.

Laverna служит для написания и хранения простых заметок, с возможностью синхронизации базы между всеми устройствами пользователя. Можно скачать Laverna для операционных систем Windows, GNU/Linux, MacOS и Android а также развернуть веб-интерфейс на собственном сервере.

Синхронизация заметок через Dropbox, возможность организации веб-интерфейса на собственном сервер и шифрование — 3 важных отличия Laverna от других программ подобного рода. Если Evernote и Simplenote синхронизируют заметки через свои серверы, то пользователь Laverna должен сам организовать хранение. Это работает или через Dropbox, или при использовании веб-интерфейса на собственном сервере. Программа рассчитана на опытных пользователей, на тех, кто хочет иметь больший контроль за своими записями. Программу нужно, чуть-чуть, но настраивать и пользователь должен четко понимать, какую пользу эту принесет, иначе будут одни разочарования. Тоже самое и с шифрованием — возможно настроить ряд параметров, благодаря чему, заметки пользователя будут защищены. Все это направлено на приватность и конфиденциальность данных.

Интерфейс программы простой, чистый и не содержит лишних элементов. Главное окно построено в классическом стиле и содержит список всех заметок и саму заметку. Заметка может содержать обычный текст (поддерживается Markdown-разметка) и графические изображения. Пользователь пишет текст, оформляя его Markdown-тегами и тут же может наблюдать результат форматирования. Также там есть возможность создавать отдельные блокноты (разделы), каждый из которых содержит свои заметки — это удобно для сортировки.

В общем, рекомендовать Laverna можно исключительно опытным пользователям, которые хотят хранить заметки у себя, да еще и в хорошо зашифрованном виде. Всем остальным программа не понравится.