Evernote — популярнейший органайзер. Программа служит для хранения разнообразных данных: текстовых заметок, голосовых заметок, фотографий и их различных вариаций. Это очень удобное средство для записи своих идей, заметок о событиях, фотографий документов и вообще всего, что может понадобиться записать или сфотографировать. Evernote доступен для всех компьютеров и телефонов и данные будет доступны всегда и везде — это очень удобно, попробуйте скачать Evernote.

У программы простой и удобный интерфейс, с которым недолго разбираться, а основные функции вообще самоочевидны и пользователь сразу сможет приступить к работе. Заметки удобно сортируются по ряду параметров и могут быть снабжены сопроводительной информацией в виде тегов.

Как указано выше, Evernote поддерживает абсолютно необходимую функцию синхронизации заметок между различными устройствами, а так как программа доступна в версиях для Windows, GNU/Linux, Mac OS, а также для всех популярных мобильных операционных систем, то заметки будут доступны на всех устройствах пользователя.

Базовый функционал доступен абсолютно бесплатно. Его можно расширить оформив платную подписку, что дает ряд преимуществ (например, возможность хранения данных оффлйан на телефоне или расширенную поддержку).