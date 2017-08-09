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EssentialPIM

7.53

Мощный органайзер с массой функций

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EssentialPIM — это популярный органайзер. Программа служит для планирования дел и хранения различной информации.

Программа включает набор отлично продуманных и взаимодействующих между собой функций, общей целью которых является упорядочивание информации. Среди основных инструментов присутствует календарь, планировщик предстоящих дел, функция заметок с поддержкой самого разного содержания, адресная книга, почта, менеджер паролей — вот основные инструменты, которые помогут не запутаться в море дел.

К особенностям можно отнести систему тегов, благодаря которым, можно группировать различные задачи; функцию глобального поиска по всем данным; «липкие листочки» для наглядных заметок на рабочем столе и т. д.

Важным достоинством, без которого EssentialPIM многое бы потерял, является возможность синхронизации данных между различными устройствами. Есть версия для компьютеров с операционной системой Windows и версии для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
Скриншот EssentialPIM 1 Скриншот EssentialPIM 2 Скриншот EssentialPIM 3
ОБНОВЛЕНО: 09.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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