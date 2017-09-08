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WPS Office

2016 (10.2.0.5942)

Скачать бесплатный офисный пакет с полным функционалом

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WPS Office (также известен как Kingsoft Office) — это бесплатный офисный пакет с набором самых необходимых инструментов. Программа является полноценной альтернативой стандартному офисному пакету Microsoft Office.

В состав пакета входит 3 основных программы: текстовый процессор WPS Writer для работы с текстовыми документами, табличный процессор WPS Spreadsheets для работы с электронными таблицами и инструмент создания презентаций WPS Presentation. Все эти программы полнофункциональны и могут стать полноценной заменой Microsoft Office, так как полностью совместимы с его форматами (docx, xlsx, ppts…). Кроме того, в программе присутствует целый набор сопутствующих инструментов, функций и дополнений: различные шаблоны документов, поддержка облачного хранения и многое другое.

WPS Office не так популярен как другие альтернативные офисные пакеты, но ему можно дать шанс. Программа производит впечатление толкового продукта с современным и продуманным интерфейсом (с поддержкой вкладок), а набор функций удовлетворит большинство пользователей.

К явным минусам WPS Office можно отнести не идеальную работу с очень сложными документами в форматах от Microsoft, которые содержат сложно-отформатированные элементы, что, конечно же, значительно снижает возможную аудиторию программы.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
Скриншот WPS Office 1 Скриншот WPS Office 2 Скриншот WPS Office 3
ОБНОВЛЕНО: 08.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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