SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
Atlantis Word Processor
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Все категорииОфис

Atlantis Word Processor

3.0.0

Бесплатный текстовый процессор

Скачать Atlantis Word Processor

Atlantis Word Processor — это полнофункциональный текстовый процессор. Довольно мощная программа для работы с текстом, которая вполне сопоставима с мощными текстовыми редакторами из состава офисных пакетов.

Atlantis Word Processor способен удовлетворить широкий спектр потребностей: создание и чтение документов многих востребованных форматов (в том числе DOC и DOCX), широкие возможности по форматированию текста, расширенный буфер обмена, архивация документа, шифрование документа, разнообразные шаблоны и стили, газетные колонки, сноски, мощные функции поиска по документу, автозамена и многое другое. Также программа поддерживает множество мелких удобств типа настраиваемой автоматической корректировки набираемого текста. Также стоит указать, что Atlantis Word Processor способен осуществлять проверку орфографии, но русский язык, увы, не поддерживается.

Программа обладает полностью настраиваемым интерфейсом (похож на Microsoft Word старых версий) и поддерживает открытие нескольких документов в отдельных вкладках, а также включает множество всевозможных режимов отображения документа. Важно заметить, что у программу отсутствует русский интерфейс, который так важен для довольно сложного и функционально насыщенного продукта.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Полностью новый интерфейс.
Скриншот Atlantis Word Processor 1 Скриншот Atlantis Word Processor 2 Скриншот Atlantis Word Processor 3
ОБНОВЛЕНО: 25.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Отзывы о Atlantis Word Processor

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Microsoft Office

Самый популярный пакет офисных программ

LibreOffice

Бесплатный полнофункциональный пакет офисных программ

OpenOffice

Полностью бесплатный офисный пакет

Kingsoft Office

Офисный пакет с полным функционалом

SoftMaker Office

Полнофункциональный пакет офисных программ

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский

AIDA64