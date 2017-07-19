Postbox — это относительно новый, но уже крепко стоящий на ногах, почтовый клиент с набором всех необходимых функций. Это полнофункциональный почтовый клиент, который отлично подойдет пользователям, активно работающим с почтой и нуждающимся в широком ассортименте функций. Программа построена на основе Mozilla Thunderbird, но является полностью самостоятельным продуктом, а не просто улучшенной версией Thunderbird, как, например, закрытый проект Eudora.

Postbox быстро работает, поддерживает все востребованные протоколы, имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс на основе вкладок, поддерживает несколько режимов просмотра и создания писем и включает набор дополнительных функций для удобства работы с почтой. Также программа поддерживает модули расширения функциональности (хотя движок программы и близок к Thunderbird, но его расширения пока не поддерживаются). Разумеется, Postbox поддерживает импорт почтовой базы из других почтовых клиентов (Thunderbird, Outlook и Apple Mail).

Отдельным абзацем стоит выделить явные функциональные достоинства Postbox: мгновенный (!) поиск по почтовой базе за счет предварительной индексации (особенно важно при больших объемах почтовой базы), режим просмотра всех изображений и почтовых вложений из всех писем в одном окне (можно применять различные параметры для сортировки), поддержка особенностей почтового сервиса GMail, импорт информации из социальных сетей, ну и, конечно же, отлично продуманный и проработанный интерфейс с набором удобных режимов. Скачайте Postbox и пользуйтесь всеми благами почты.