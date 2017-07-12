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Mailbird

2.4.10

Почтовый клиент с отличным интерфейсом и массой функций

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Mailbird — очень интересный почтовый клиент. Простой, удобный и с набором всех необходимых функций. Был создан после закрытия проекта Sparrow и от части копирует его простой интерфейс. Цель проекта: создание и дальнейшее развитие быстрого почтового клиента с доступным интерфейсом.

Многим пользователям понравится интерфейс программы. Современный, компактный и отлично продуманный, благодаря чему — интуитивно понятный — там все под рукой. Поддается значительной перенастройке и отлично работает как на большом мониторе, так и на компактном экране планшета/нетбука. Интерфейс Mailbird выглядит намного проще и доступнее, чем у конкурентов.

В функциональном плане, это простой, но полнофункциональный почтовый клиент: поддержка работы с несколькими почтовыми аккаунтами (можно указать известный сервис или POP3/IMAP-сервер почтового провайдера), поиск по письмам и вложениям, система напоминания о письмах (Snooze, как в GMail), уведомления о поступлении новой почты и всякое такое прочее. У Mailbird есть особенность — специальная функция «Приложения», которая, по сути, является набором обычных сайтов интернет-сервисов, которые открываются в окне программы для удобного взаимодействия с почтовым клиентом. Так есть несколько приложений от разработчика, которые добавляют в программу дополнительный функционал (например, менеджер контактов или поиск по вложениям).

Программа доступна как бесплатно, так и за деньги. Бесплатная версия предлагает базовый функционал и позволяет работать с 3-мя почтовыми аккаунтами. Платная версия не имеет ограничение на количество аккаунтов, включает функции Snooze (напоминание о письмах) и предпросмотр вложений и стоит 6 USD в год.

Разработчики у себя на сайте так и написали: «Лучший почтовый клиент для Windows». Уверен, что многие пользователи сочтут это заявление слишком громким, но найдется и масса людей, которые согласятся, ведь программа действительно очень и очень неплохая. SLO.ru, в свою очередь, скажет, что если нужен простой, но полнофункциональный почтовый клиент, то Mailbird, без всякого сомнения, достоин внимания.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
Mailbird Mailbird Mailbird Mailbird Mailbird
ОБНОВЛЕНО: 12.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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